В областном центре состоялись флешмобы, посвящённые старту Олимпиады в Китае.

Владимирцы активно готовятся болеть за спортсменов, которые представляют нашу страну в Китае. Не дожидаясь открытия, горожане организовали забег и . Факел хранился в музее ВлГУ с 2014 года.«Мы пробежали через главные исторические места Владимира. Стартовали от Площади Победы, а закончили у Золотых Ворот. Эстафета передавалась у памятника Чайковскому, нового сквера Победы, Центрального парка, памятника владимирской вишне, Успенского собора. Всего в акции приняли участие 15 человек», - рассказал организатор акции Денис Петров.На этом владимирцы не остановились. Более 80 воспитанников детссада №33 выстроились в«Это была лыжная тренировка, участие принимали дети от полутора до семи лет. Они у нас активные и вообще поддерживают любые начинания», - пояснила заведующая детским садом «Город детства» Наталья Колобаева.Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 февраля по 20 февраля. В итоговый состав сборной России вошли 212 спортсменов.