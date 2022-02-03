Пятерым членам преступной группы грозит от 10 до 20 лет колонии.

Во Владимире перед судом предстанут пять наркоторговцев. У них изъяли крупную партию наркотиков, готовую к продаже.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, банда занималась незаконным сбытом запрещённых веществ через интернет.«Их деятельность отличалась чёткой структурой управления, конспиративностью, наличием внутренней дисциплины, постоянством методов и была основным источником дохода для её членов», - отметили в ведомстве.С июля по август прошлого года наркодилеры разместили во Владимире несколько тайников-закладок с наркотическими и психотропными веществами, общей массой более 459 граммов. Все они изъяты из незаконного оборота.Подозреваемые признали свою вину. Теперь им грозит от 10 до 20 лет колонии. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный Владимира для рассмотрения.