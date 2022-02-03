Во Владимире начали восстанавливать рухнувшую крышу подземного перехода у ВХЗ. Смонтирован каркас...

Во Владимире начали восстанавливать рухнувшую крышу подземного перехода у ВХЗ.Смонтирован каркас кровли. На следующей неделе работники «Центра управления городскими дорогами» начнут накрывать конструкцию. Как пояснили в пресс-службе мэрии, карбонат уже заказали.Напомним, что причиной обрушения крыши подземного перехода на Большой Нижегородской стал неубранный снег. Выявленные нарушения создают угрозу безопасности участников дорожного движения, в первую очередь пешеходов.В отношении директора МКУ "ЦУГД" Руслана Юсупова возбуждено административное дело.