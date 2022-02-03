Во Владимире начали восстанавливать рухнувшую крышу подземного перехода у ВХЗ.
Смонтирован каркас...
Во Владимире начали восстанавливать рухнувшую крышу подземного перехода у ВХЗ.
Смонтирован каркас кровли. На следующей неделе работники «Центра управления городскими дорогами» начнут накрывать конструкцию. Как пояснили в пресс-службе мэрии, карбонат уже заказали.
Напомним, что причиной обрушения крыши подземного перехода на Большой Нижегородской стал неубранный снег. Выявленные нарушения создают угрозу безопасности участников дорожного движения, в первую очередь пешеходов.
В отношении директора МКУ "ЦУГД" Руслана Юсупова возбуждено административное дело.