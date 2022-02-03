Участниками диалога стали руководители городов Центра и Северо-Запада России - оффлайн и...

Участниками диалога стали руководители городов Центра и Северо-Запада России - оффлайн и онлайн.Больше самостоятельности! И больше ответственности! Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" уже принят Госдумой в первом чтении. Это продолжение идеи Президента. Полномочия органов власти в городах, районах и сельских поселениях должны быть максимально понятны, прозрачны и подкреплены необходимыми финансами. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев выразил надежду, что голос регионов услышат.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Надеюсь, что тот опыт, который есть и во Владимирской области, в городе Владимире, в наших городских округах, в районных центрах и районах тоже будет учтён. И мы свои предложения, так или иначе, увидим в тексте закона.Законопроект предусматривает введение одноуровневой системы организации самоуправления. За муниципалитетами закрепят почти 3 десятка вопросов местного значения: от благоустройства и до формирования административных структур. Инициативу называют оправданной и своевременной.Андрей Шохин, глава города Владимира:- У нас разные города, но всех нас объединяет всегда одно - как мы любим нашу родину. Мы стремимся сделать её краше, лучше. И самое главное - мы видим, что это у нас получается.Предложения, которые прозвучали на съезде Союза городов, направят в обе палаты российского парламента. Основных инициатив несколько. Уточнить список терминов, полный перечень полномочий муниципалитетов, подробно расписать механизм отстранения глав муниципальных образований и планы по развитию благоустройства. Финансы на решение острых "местных" вопросов должны направляться оперативно.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Когда муниципальное низшее звено, берём, например, любое сельское поселение, у него там полномочия есть, а средств бюджетных недостаточно, чтобы исполнить эти полномочия. Мы хотим выстроить такую систему в стране, чтобы действительно был бюджет, он был, как и региональный, принят и все средства были по строке бюджета расписаны.Поправки к законопроекту рассмотрят весной. Переходный период продлится 6 лет.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".