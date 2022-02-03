Департамент цен и тарифов установил предельную цену на проезд в общественном транспорте. Подорожание произойдет уже 10 февраля. 3 января департамент цен и тарифов провел заседание, на

Департамент цен и тарифов установил предельную цену на проезд в общественном транспорте. Подорожание произойдет уже 10 февраля. 3 января департамент цен и тарифов провел заседание, на котором решался вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Как рассчитало ведомство, с 10 февраля в автобусах и троллейбусах предельный тариф за наличные деньги необходимо поднять до 28