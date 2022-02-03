Во Владимире на днях женщина заколола своего сожителя. Следственный комитет области завел уголовное дело. 45-летней жительнице областного центра грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Во Владимире на днях женщина заколола своего сожителя. Следственный комитет области завел уголовное дело. 45-летней жительнице областного центра грозит до 15 лет лишения свободы за убийство. По версии следствия, 1 февраля женщина вместе с 38-летним сожителем распивали спиртные напитки. Между парой произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурантка взялась за нож и вонзила его в