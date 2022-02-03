Введение дифференцированной системы ставок, ночной и дневной, признали нецелесообразной.

Во Владимире подорожает стоимость проезда в общественном транспорте. Такое решение принято в ходе заседания, состоявшегося в департаменте цен и тарифов.Перевозчики просили увеличить цену на билет до 36 рублей за одну поездку. Однако чиновники проголосовали за введение с 10 февраля максимальной стоимости проезда в автобусах и троллейбусах в размере 28 рублей при наличном расчёте. При оплате по банковской карте дорога обойдётся в 26 рублей на автобусе и 24 рубля на троллейбусе.Введение дифференцированной системы ставок, ночной и дневной, признали нецелесообразной.Добавим, что транспортные компании могут не устанавливать предельный тариф и даже снизить цену билетов.