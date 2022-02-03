Сегодня департамент цен и тарифов Владимирской области рассматривал вопрос о повышении стоимости...

Сегодня департамент цен и тарифов Владимирской области рассматривал вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Перевозчики просили увеличить расценки за проезд до 36 рублей, объясняя это повышением цен на топливо и отказом от газомоторных автобусов.В результате обсуждения была принята стоимость проезда в автобусе — 26 рулей по безналичному расчету, 28 рублей — по наличному расчету. Для троллейбусов безнал еще дешевле — 24 рубля по безналичному расчету, 28 - по наличному расчету.Согластно статистике тарифного департамента, во Владимире проезд наличными деньгами оплачивают 40% пассажиров, банковской картой или бесконтактным способом — 60%.