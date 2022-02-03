Всего в графике мероприятия более 20 лекций и обсуждений, а также видеопоказы и выставки.

Во Владимире открылся первый фестиваль «Дни авангарда и современного искусства». Он посвящён связи художника с местностью, на которой он творит. Мероприятие проходит в центре современной культуры «Флигель».«Первый день посвящен методу прямого вторжения художников в городскую среду. Везде разная тематика - от вторжения вандалов до попыток реформирования системы молодого искусства в стране, которыми занимается несколько групп исследователей», - рассказала ученый секретарь Розановского центра Анна Бражкина.В рамках события своим опытом поделятся авторы проектов современного искусства в регионах. Состоится читка произведений, действие которых разворачивается во владимирской губернии. Перед собравшимися выступят и руководители московских школ: режиссер Светлана Баскова и художник Авдей Тер-Оганьян, а также представители Московской Международной киношколы.Всего в графике мероприятия более 20 лекций и обсуждений, а также видеопоказы и выставки.