Жители Владимирской области открыли около 39 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. Об этом рассказали во Владимирском отделении Банка России. По активности на фондовом рынке 33-ий ..

Жители Владимирской области открыли около 39 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. Об этом рассказали во Владимирском отделении Банка России.По активности на фондовом рынке 33-ий регион занимает пятое место в ЦФО. За год количество биржевых игроков и обладателей ценных бумаг увеличилось на 40%. Рост интереса обусловлен снижением банковских ставок по вкладам и поиском альтернативного источника доходов. Конечно и пандемия ковида сказалась на развитии онлайн-сервисов.Большая часть оборота по ИИС - акции (87%), биржевые фонды — 7%, облигации — 6%.