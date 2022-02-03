Результаты мониторинга представил региональный ОНФ.

Общероссийский народный фронт провёл во Владимирской области опрос о качестве медицинской помощи, предоставляемой заразившимся коронавирусом. Почти 50% респондентов, имея симптомы коронавируса, самостоятельно ходили в аптеки.«В анкетировании приняли участие почти 500 человек. Порядка 60% - вакцинированы. Из тех, кто отказался прививаться, больше половины заявили о наличии антител или противопоказаний. При этом побочных действий испугались 28% опрошенных, а 22% – не верят в эффективность иммунизации», - поделились результатами активисты ОНФ.Как рассказала сопредседатель регионального штаба «фронтовиков» Галина Мизелева в ходе мониторинга обнаружены факты, когда было невозможно дозвониться на горячую линию по ковиду.«Из 100 человек лишь 30% потратили на это менее трёх минут. Почти 20%, обрывая трубку телефона, так не смогли поговорить с оператором в течение дня. В среднем на каждый разговор уходило по 20 минут», - пояснили общественники.В ближайшее время колл-центры планируют перевести на круглосуточный режим.Добавим, что сегодня во время онлайн-брифинга директор департамента здравоохранения Артём Осипов подчеркнул, что ведомство проводит работу над ошибками.«Мы на протяжении последних десяти дней проводим бесконечную донастройку нашей горячей линии 122, вчера проведены дополнительные корректировки. Что касается лекарств, то есть лёгкая, средняя, тяжелая форма заболевания. В зависимости от неё назначается лечение. Где-то может быть один препарат, где-то это будет два, где-то может быть три. По методикам расчета Минздрава, например, по ряду медикаментов мы должны обеспечить 25% инфицированных», - резюмировал глава облздрава.