В ближайшее время больные листы в поликлиниках можно будет закрыть дистанционно, то есть без посещения медучреждения. Об этом заявил и.о. директора облздрава Артем Осипов на коронавирусом

В ближайшее время больные листы в поликлиниках можно будет закрыть дистанционно, то есть без посещения медучреждения. Об этом заявил и.о. директора облздрава Артем Осипов на коронавирусом брифинге. Он заявил, что выздоровевшим владимирцам не нужно будет приходить в поликлинику, чтобы закрыть больничный. Это необходимо, чтобы избежать пересечения здоровых и заболевших. Соответствующее распоряжение было издано накануне, 2