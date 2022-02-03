Сегодня, 3 февраля, около пяти утра, в Вязниковском районе на 309 километре трассы М-7 произошло...

Сегодня, 3 февраля, около пяти утра, в Вязниковском районе на 309 километре трассы М-7 произошло ДТП.Возле деревни Илевники столкнулись грузовые КАМАЗ и «Мерседес». 43-летний водитель грузового авто «Мерседес» с полуприцепом «Крона», двигаясь в сторону Москвы, врезался в припаркованный на обочине КАМАЗ. После чего его автомобиль загорелся. Пострадал водитель «Мерседеса».На место аварии выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Сотрудниками МЧС проводилось тушение загоревшегося грузового автомобиля. На месте аварии образовалась пробка.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 8 человек, 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.