В Коврове сотрудники транспортной полиции пресекли в поезде нарушение общественного порядка. В...

В Коврове сотрудники транспортной полиции пресекли в поезде нарушение общественного порядка.В дежурную часть Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда «Самара - С. Петербург» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции.Прибыв на место, сотрудники транспортной полиции выяснили, что ранее судимый 28-летний пассажир, житель Самарской области, в пути следования распивал спиртные напитки, курил в тамбуре и будучи в состоянии алкогольного опьянения, мешал отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. Он также выражал явное неуважение к пассажирам, сопровождающееся нецензурной бранью. В связи с этим начальником поезда было принято решение об отказе ему в проезде.Сотрудниками линейного отдела полиции Ковров в отношении гражданина были составлены протоколы о нарушении запрета курения, мелком хулиганстве и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данных статей, является административный арест, информирует пресс-служба Владимирского ЛО МВД России на транспорте.