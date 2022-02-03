Члены рабочей группы по привлечению кадров в сферу здравоохранения региона пришли к выводу, что...

Члены рабочей группы по привлечению кадров в сферу здравоохранения региона пришли к выводу, что главные причины оттока специалистов - хронические переработки и отсутствие жилья.Заняться проблемой дефицита медицинских кадров и подготовить список предложений по улучшению ситуации - одно из первых поручений врио губернатора Александра Авдеева. В декабре прошлого года была создана рабочая группа, в которую вошли представители облздрава, депутаты Заксобрания, руководители ведущих клиник области.Специалисты проанализировали меры поддержки медиков, действующие в регионе, отследили «пути их миграции» - в основном врачи переходят в частные клиники или переезжают в Москву.Областная поддержка привлекает в регион около полутысячи специалистов в год. Однако прирост нивелируется оттоком. Ситуация усугубляется тем, что 30% персонала больниц и поликлиник – люди в возрасте.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Из таких вот первых действий, способных выправить ситуацию, есть долгосрочные меры, а есть первоочередные. Жилье, конкурентоспособные зарплаты и комфортные условия работы конечно.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- У нас оклады привязаны к поручению президента, к средним зарплатам по региону и тут два пути. Первый путь - опускать всех до усредненного уровня, второй путь повышать экономику региона и тот и другой путь имеет и плюсы и минусы, поэтому в рамках рабочей группы надо сосредоточиться на мерах по удержанию тех, для кого зарплата важный, но не критически важный параметр, тем более что уровень зарплат в сфере здравоохранения неплохой по сравнению с экономикой региона.