По состоянию на 3 февраля в медорганизациях региона действует 1871 койка для пациентов с новой...

По состоянию на 3 февраля в медорганизациях региона действует 1871 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 72,9 процента из них занято (1364), свободны 507 коек. За сутки госпитализировано 186 человек.82738 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 320 человек.Напомним, что 3 февраля количество заболевших во Владимирской области впервые превысило планку в тысячу случаев: было зарегистрировано 1068 положительных тестов.За период наблюдения в области отмечено 3109 летальных случаев, в том числе за последние сутки от Covid-19 скончались еще 5 человек.