Суточная заболеваемость коронавирусом в регионе бьёт все антирекорды. Сегодня показатель впервые...

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионе бьёт все антирекорды.Сегодня показатель впервые перешагнул тысячный рубеж. Причём рост заболевших фиксируется уже десять дней подряд. Серьёзный скачок отмечен и среди несовершеннолетних, отметила на еженедельном брифинге Светлана Болтунова, исполняющая обязанности директора департамента образования.Светлана Болтунова, и.о. директора департамента образования администрации Владимирской области:- Лавинообразно нарастает, по сравнению с прошлой неделей в три раза увеличилось число учащихся общеобразовательных школ, которые имеют подтверждённый ковид. Ушли на обучение с использованием дистанционки 52 школы из 365. 12 дошкольных закрыты на карантин из 487.Медики продолжают работать в усиленном режиме и не только из-за количества обращений пациентов. Около 45% врачей сейчас сами на больничном. Но система справляется, заявил на брифинге Артём Осипов, и.о. директора облздрава. Также он обратился ко всем жителям региона: для распределения нагрузки на красные зоны и медперсонал - обращаться за помощью во второй половине дня. Это касается тех, кто переносит заболевание в лёгкой форме. После 4-х часов пациентов обычно уже нет. А время работы по-прежнему увеличено. И накануне департамент здравоохранения издал распоряжение о дистанционном закрытии больничных, это также должно помочь уменьшить очереди в медучреждениях.Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области:- Сегодня поликлиники начали отрабатывать этот алгоритм. И в самое ближайшее время мы рассмотрим вопрос об издании распоряжения о дистанционном открытии больничных листов.