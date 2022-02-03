На территории Владимирской области росгвардейцы провели более 800 проверок владельцев оружия. В...

На территории Владимирской области росгвардейцы провели более 800 проверок владельцев оружия.В 2021 году за время проведения профилактических мероприятий по выплатам гражданам денежных вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ с заявлением обратились 12 граждан Владимирской области. Ими добровольно сданы 8 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 3 единицы огнестрельного оружия с нарезным стволом, 1 единица газового оружия, 1200 граммов пороха охотничьего и 559 штук боеприпасов к нарезному и гладкоствольному оружию.Прием на возмездной основе запрещенных к свободному обороту предметов производился в рамках программы, утвержденной постановлением губернатора. Общая сумма денежных вознаграждений гражданам региона составила около 40 тысяч рублей.С начала 2022 года подразделения лицензионно–разрешительной работы Управления Росгвардии по Владимирской области провели более 800 проверок владельцев оружия, в результате которых выявлено и пресечено 76 нарушений в области оборота оружия и патронов к нему, составлено 76 административных протоколов, изъято 108 единиц оружия и около 200 штук боеприпасов к нему, информирует пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области.