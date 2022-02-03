На территории Владимирской области росгвардейцы провели более 800 проверок владельцев оружия.
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На территории Владимирской области росгвардейцы провели более 800 проверок владельцев оружия.
В 2021 году за время проведения профилактических мероприятий по выплатам гражданам денежных вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ с заявлением обратились 12 граждан Владимирской области. Ими добровольно сданы 8 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 3 единицы огнестрельного оружия с нарезным стволом, 1 единица газового оружия, 1200 граммов пороха охотничьего и 559 штук боеприпасов к нарезному и гладкоствольному оружию.
Прием на возмездной основе запрещенных к свободному обороту предметов производился в рамках программы, утвержденной постановлением губернатора. Общая сумма денежных вознаграждений гражданам региона составила около 40 тысяч рублей.
С начала 2022 года подразделения лицензионно–разрешительной работы Управления Росгвардии по Владимирской области провели более 800 проверок владельцев оружия, в результате которых выявлено и пресечено 76 нарушений в области оборота оружия и патронов к нему, составлено 76 административных протоколов, изъято 108 единиц оружия и около 200 штук боеприпасов к нему, информирует пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области.