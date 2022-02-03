3 февраля во Владимирской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица.Ветер ночью южный 3 – 8 м/с., днем восточный 1 – 6 м/с.Температура воздуха ночью -12…-7 °С, днем -8…-3 °С.Фото: https://pixabay.com/ru/

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