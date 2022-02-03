Решил, значит, Буш для понта по утрам пробежку делать. Бежит,
в фотокамеры ручкой машет. Забежал на мостик, зазевался, споткнулся,
и свалился прямо через перила в речку. А в речке в это время ловили
рыбу трое местных мальчишек, и прежде чем спец. агенты и охранники
подоспели, пацаны уже вытащили Буша на берег. Он из благодарности
велел им просить, чего они хотят, мол, ничего не жалко. Первый
говорит:
- Хочу в Диснейленд!
- Я отвезу тебя на своем личном самолете! - отвечает Буш. Второй
говорит:
- Хочу кроссовки Эйр Джордан!
- Обязательно куплю, да еще распоряжусь, чтобы Майкл сам на них
поставил автограф, - обещает президент. Третий говорит:
- А я хочу инвалидное кресло полностью автоматическое, чтобы встроенным DVD-проигрывателем
еще анекдот!