Во Владимирской области на 3 февраля выявлено 1 068 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился у ..

Во Владимирской области на 3 февраля выявлено 1 068 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 738 человек. Ещё пять жителей подхватили опасный 3 сл. в Муромском, 66 сл. в Ковровском, 0 сл. в Петушинском, 74 сл. в Кольчугинском, 19 сл. в Александровском, 45 сл. в Юрьев-Польском, 28 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 68 сл. в Киржачском, 6 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 11 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском)С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 92 722 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 22 918 - во Владимире, 10210 - в Гусь-Хрустальном районе, 9919 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.