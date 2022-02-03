У нас новый максимум. Число заражённых за сутки впервые за все два года пандемии перевалило за тысячу. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 74 человека. Всего лабораторно

У нас новый максимум. Число заражённых за сутки впервые за все два года пандемии перевалило за тысячу. По сравнению с вчерашним показателем суточный прирост 74 человека. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 92 722. В лидерах по приросту Владимир (738 заболевших за сутки). Ещё в понедельник примерно такое же количество заболевших