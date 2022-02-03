Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятые МИДом России меры в отношении Дойче Велле. По его словам, парламентарии полностью поддерживают решение внешнеполитического ведомства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятые МИДом России меры в отношении "Дойче Велле". По его словам, парламентарии полностью поддерживают решение внешнеполитического ведомства.В МИДе заявили о запрете на вещание и трансляцию Deutsche Welle в РФ. Также будет закрыт корреспондентский пункт телерадиокомпании и аннулированы аккредитации сотрудников российского бюро. Внешнеполитическое ведомство предложит внести DW в реестр СМИ-иноагентов.Володин отметил, что принятые меры – это ответный шаг на запрет вещания "RT DE" в Германии. Возмущение представителей правительства и общественности ФРГ спикер ГД назвал странным."Разве это не то же самое, что вы делаете против "RT DE"?" – написал спикер Госдумы в своем .По его словам, Германия не следует принципам, которые озвучивает: нарушает свободу слова, вводит цензуру, действует против демократических ценностей."Те, кто пытается таким образом вести себя против нашей страны, должны понять: пора заканчивать с этими решениями", – подчеркнул Володин.Вести диалог с Россией нужно только при взаимном уважении и отсутствии двойных стандартов, отметил спикер.Он заявил, что депутаты ГД полностью поддерживают принятые против DW меры. Решения могли быть более жесткими, добавил спикер."Недружественные действия против нашей страны без внимания не оставим", – заключил Володин.