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<a href="https://33live.ru/novosti/03-02-2022-vospitanniki-kadetskogo-korpusa-napisali-stixi-dlya-medikov-iz-krasnyx-zon.html" target="_blank">Воспитанники Кадетского корпуса написали стихи для медиков из «красных зон»</a> - Владимирцы отправляют письма и открытки с пожеланиями и благодарностями медикам, которые борются с коронавирусом и спасают людей.