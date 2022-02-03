Владимирцы отправляют письма и открытки с пожеланиями и благодарностями медикам, которые борются с коронавирусом и спасают людей.
Омбудсмен Владимирской области Людмила Романова и реготделение благотворительной организации «Российский Детский фонд» приглашают всех желающих принять участие в акции «Ангелы здоровья», которая стартовала 10 января.
Владимирцы отправляют письма и открытки с пожеланиями и благодарностями медикам, которые борются с коронавирусом и спасают людей. Так, воспитанники Кадетского корпуса посвятили врачам трогательные стихи.
«Судя по рисункам и письмам, дети хорошо знают, что такое милосердие, сострадание и чувство искренней благодарности. Первым местом, в которое я передам их пожелания, станет горбольница №6 во Владимире», – подчеркнула уполномоченная по правам человека.
Письма можно отправлять по следующим адресам:
600017 , город Владимир, улица Луначарского, дом №3, офис 205. Электронная почта: .- 600017, Владимир, улица Луначарского, дом №3, офис 103. Электронная почта: [email protected]