Вязниковская межрайонная прокуратура отреагировала на факты нарушения допустимой продолжительности...

Вязниковская межрайонная прокуратура отреагировала на факты нарушения допустимой продолжительности перерыва подачи коммунальных услуг.Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ресурсоснабжающей организации МУП «Ресурсы Вязниковского района», оказывающего услуги холодного водоснабжения населению.Установлено, что 5 января 2022 года по ул. Советская села Сарыево Вязниковского района обнаружен прорыв водопровода, в результате чего произошло отключение холодного водоснабжения жителей (продолжительность отключения составила 6 часов 30 минут).14 января 2022 года произошло отключение холодного водоснабжения жителей улиц Южная, Киселева, Горького, Высоковольтная города Вязники (продолжительность отключения составила 5 часов 53 минуты).Тогда как в соответствии с действующим законодательством предельная допустимая продолжительность перерыва холодного водоснабжения составляет 4 часа единовременно.По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес руководителя предприятия внесено представление. Кроме того, в отношении должностного лица общества возбуждено дело об административном правонарушении. Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.