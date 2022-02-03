Во Владимире 2 февраля состоялся рейд по профилактике пожаров в местах проживания многодетных семей для предотвращения трагедий.

Во Владимирской области с начала года на пожарах погибли 11 человек, среди которых двое детей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.Во Владимире 2 февраля состоялся рейд по профилактике пожаров в местах проживания многодетных семей для предотвращения трагедий. Спасатели посетили четыре семьи. Они проверяют соблюдение мер пожарной безопасности в жилье, проводят профилактические беседы с родителями.«В одном из домов выявлена неисправная работа отопительного котла. Установлены факты курения в помещениях, что может привести к возгоранию», - уточнили в ведомстве итоги контрольного мероприятия.Всего с начала года в 33-ем регионе произошло 185 пожаров, в том числе в жилых домах - 120. Кроме 11 погибших, пострадали ещё 10 человек.