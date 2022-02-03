Оппозиционный депутат Рады Мария Ионова обвинила Владимира Зеленского в превышении полномочий.
Оппозиционный депутат Рады Мария Ионова обвинила Владимира Зеленского в превышении полномочий.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет увеличить армию еще на сто тысяч солдат. Также президент заявил, что срочный призыв на Украине скоро совсем отменят, а место срочников займут контрактники.
Однако коллеги Зеленского уверены, эти меры не только неэффективны, но и деструктивны. Ведь военнослужащие армии Украины давно деморализованы, туда идут в основном по контракту те, у кого элементарно не осталось денег на существование, потому что в армии обещают платить.
Тем временем линейные части ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе страдают от нехватки тяжелой техники, низкой дисциплины и потока дезертиров, способных на преступления.
В Верховной раде уверены, что Зеленский и вовсе не имел права расширять состав армии, так как это полномочии парламента, а не президента. Депутат Мария Ионова считает такие действия Зеленского превышением полномочий, причем намеренным, пишет сайт .
По словам оппозиционера, увеличение численности армии Украины не имеет под собой ни тактического, ни экономического обоснования.
Кроме того, Ионова напомнила Зеленскому о проблемах в армии Украины, которые никто так и не решил.