Житель Вязниковского района подозревается в совершении кражи из квартиры своей соседки В конце...

Житель Вязниковского района подозревается в совершении кражи из квартиры своей соседкиВ конце января в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 29-летняя жительница одного из поселков Вязниковского района по факту кражи имущества из ее квартиры. Материальный ущерб заявительница оценила в 27 000 рублей.Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, установили, что входная дверь в квартиру и дверной замок повреждений не имели. Потерпевшая пояснила полицейским, что накануне потеряла второй комплект ключей, но где и при каких обстоятельствах не помнит.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого в краже и задержали его по месту жительства. Им оказался 42-летний сосед заявительницы.Мужчина признал свою вину. Выяснилось, что подозреваемый обнаружил в подъезде между вторым и третьем этажом связку ключей и предположил, что они принадлежат его соседке. Зная, что постоянно в квартире она не проживает, а лишь появляется периодически, мужчина, подобрав ключ, проник в квартиру. Вязниковец похитил принадлежащие 29-летней местной жительнице домашний кинотеатр с напольной колонкой и сабвуфером, компьютерный монитор. Часть похищенного имущества мужчина реализовал.В настоящее время похищенное имущество обнаружено, изъято и возвращено законной владелице.В отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.