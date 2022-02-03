Народный фронт добивается восстановления подачи горячей воды в общественной бане города...

Народный фронт добивается восстановления подачи горячей воды в общественной бане города Александрова.При содействии Народного фронта в Александрове Владимирской области начался ремонт оборудования в общественной бане. Ранее сразу несколько жителей города обратились к общественникам с жалобами на ее работу. По их словам, долгое время баня работает с перебоями – систематически нет горячей воды. А для жителей частного сектора города – это единственное место, где можно помыться.Еженедельно социальный объект посещают около 500 человек, основной поток приходится на выходные. По факту получается, что люди оплачивают полную стоимость, а услуги недополучают. За справедливостью граждане обратились к общественникам.Выяснилось, что проблема с горячей водой связана с жесткостью воды, которая напрямую поступает в газовый котел, где подогревается и дальше поступает в залы. В бане сообщили, что накипь, которая образуется из-за жесткости, буквально блокирует трубы и их необходимо прочищать заново. Поэтому люди вынуждены мыться холодной водой.Заведению необходимо оборудование для смягчения воды и ее фильтрации, а также надо замена старых труб на новые.Вопрос по выделению средств на покупку необходимого оборудования с подачи общественников был включен в повестку дня Совета народных депутатов города Александрова. В настоящее время в бане идут замена труб и пусконаладочные работы на новом оборудовании. В середине февраля люди вновь смогут воспользоваться горячей водой, сообщили в пресс-службе Владимирского регионального отделения ОНФ.