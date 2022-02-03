Половина владимирцев, заболевших коронавирусом, вынуждены самостоятельно покупать лекарства. Таковы...

Половина владимирцев, заболевших коронавирусом, вынуждены самостоятельно покупать лекарства. Таковы промежуточные данные опроса ОНФ. В нем приняли участие около пятисот жителей области.Большинство респондентов переболели или продолжают лечиться амбулаторно. Лишь немногие получили необходимые медикаменты бесплатно, и то их не хватило на весь курс. Чаще всего в "соцпакет" препаратов входят умифеновир, гриппферон и парацетамол. Больным с симптомами, а часто - с подтвержденным ковидом приходилось посещать аптеки, тем самым подвергая опасности других людей. Вопиющим фактом активисты называют и то, что многие пациенты не могут дозвониться на "горячую линию" по коронавирусу. В редких случаях ожидание занимает три минуты, но чаще, чтобы переговорить с оператором, ждать нужно не меньше двадцати.