Сумма мзды обращена в доход государства.

Жителя Судогды признали виновным в попытке дачи взятки судебному приставу. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.Летом 2020 года в производстве судебного пристава-исполнителя находилось дело, по которому был арестован автомобиль. Хозяин машины намеревался «договориться» с сотрудником УФССП. За снятие запрета на регистрационные действия он предложил семь тысяч рублей.Мужчина положил деньги в конверт, который оставил на столе пристава. Однако тот отказался от незаконного денежного вознаграждения. Через несколько секунд злоумышленника уже скрутили сотрудники ФСБ, которые фиксировали процесс передачи.На суде обвиняемый признался в совершении преступления. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сумма мзды обращена в доход государства. Приговор вступил в силу.