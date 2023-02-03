В поселке Городищи Владимирской области решается вопрос с организацией бесперебойного...

В поселке Городищи Владимирской области решается вопрос с организацией бесперебойного водоснабжения.2 февраля Губернатор Александр Авдеев встретился с жителями посёлка Городищи Петушинского района. На встрече также присутствовали члены Законодательного собрания и Правительства области.Самая наболевшая тема в поселке – организация бесперебойного водоснабжения жителей. В 1996 году имущество градообразующего предприятия – Городищенской отделочной фабрики – было приватизировано. На его территории остались объекты поселковой жизнеобеспечивающей инфраструктуры – водоотведения, водо-, тепло- и энергоснабжения. После банкротства в 2007 году все ресурсы оказались в руках частника. Он проживает в Испании, а у жителей посёлка регулярно происходят перебои с водой и электричеством.В 2018 году администрация построила в Городищах блочно-модульную котельную, решив проблему теплоснабжения. Но по-прежнему острой остаётся ситуация с обеспечением населения качественной питьевой водой. На выделенном под водозабор участке проходят электрические кабели высокого напряжения, которые принадлежат отделочной фабрике. Технические условия от неё до сих пор не получены. На территорию предприятия, в производственные корпуса собственник проход запретил.Решать вопрос будут через суд: администрация посёлка направила в адрес ООО «ГОФ» досудебную претензию для подачи искового заявления по обязанию собственника осуществить вынос электрических сетей на выделенный администрацией земельный участок, рассказали в пресс-службе Правительства области.«Люди справедливо считают, что очистные сооружения, дамба, водозабор и сети в Городищах должны стать муниципальными или государственными. Сделаем для этого всё возможное. А бизнесмен пусть занимается производством, это тоже важно. В любом случае, жителей посёлка не бросим. Если потребуется, необходимую инфраструктуру достроим сами», – отметил Александр Авдеев.