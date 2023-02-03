Во Владимирской области с 1 марта можно будет сэкономить на вывозе мусора и оплате общедомовых...

Во Владимирской области с 1 марта можно будет сэкономить на вывозе мусора и оплате общедомовых расходов.С 1 марта 2023 года гражданин, некоторое время не пользующийся услугами по вывозу мусора, может сэкономить. Ему не будет начисляться плата, а если начислена – то сделают перерасчёт. Такие изменения в правила предоставления коммунальных услуг внесло Правительство РФ.Введенные поправки позволяют лицам, прописанным в квартире, но не проживающим там более 5 дней, обратиться за перерасчетом и не платить за вывоз мусора. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчёте, приложив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия. Причём необходимо это сделать в срок, не превышающий 30 дней после возвращения.Управляющая компания либо произведет перерасчет, либо должна в письменном виде объяснить причины отказа в уменьшении суммы платежа, объясняет zakonguru.com.Вносятся также изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов при использовании имущества в многоквартирных домах. Основная цель - приблизить расчётные значения потребления коммунальных услуг и ресурсов к уровню фактического потребления.Сейчас для расчёта нормативов на общедомовые нужды (ОДН) применяется расчётный метод по формулам исходя из мощности подключаемого оборудования, удельных расходов ресурсов. С 1 марта вступят в силу новые правила, по которым в основу расчёта ложатся показания приборов учёта в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах.В правилах закреплён перечень коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Это холодная вода, горячая вода, электроэнергия, а также отведение сточных вод. Теперь вводится понятие «норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды». Установлен и порядок его расчёта.С 1 марта 2023 года вступает в силу закон, усиливающий защиту персональных данных. Теперь нельзя будет получить выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) на чужое помещение и узнать, кто его владелец.С 1 марта 2023 года вступит в силу федеральный закон, согласно которому Росреестр не будет публиковать сведения из ЕГРН о собственниках по запросу третьих лиц. Нельзя будет получить выписку из ЕГРН с личными данными собственника без его согласия.Собственники жилья смогут узнать, кто прописан в их квартире. С января они получают право узнать информацию о временно или постоянно зарегистрированных на их жилплощади людях без их согласия. Ранее владельцам квартир могли отказать в предоставлении этих сведений, ссылаясь на закон о защите персональных данных.Фото: https://www.pxfuel.com