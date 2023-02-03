В десятках городах России инициативные группы пайщиков кооператива Бест Вей подают заявки на проведение массовых мероприятий в защиту кооперации и своего кооператива. 15 февраля – годовщина активных мероприятий следствия против кооператива, в результате которых на год была заблокирована его работа.

В десятках городах России инициативные группы пайщиков кооператива "Бест Вей" подают заявки на проведение массовых мероприятий в защиту кооперации и своего кооператива. 15 февраля – годовщина активных мероприятий следствия против кооператива, в результате которых на год была заблокирована его работа.Заявки уже в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Белгороде, Казани, Уфе, Мурманске, Иркутске, Перми, Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Оренбурге, Улан-Удэ, Тюмени, Сургуте, Йошкар-Оле, Саратове, Чебоксарах, Ижевске, Барнауле, Кирове, Новокузнецке, Чите, Абакане, Чайковском Пермского края и других городах. Кооператив работает в 72 регионах, в нем более 19 тыс. пайщиков, вместе с членами семей в его поддержку готовы выйти более 100 тыс. человек.Отношение к заявкам городских администраций разное: в одних городах ссылаются на сложную эпидемиологическую обстановку по коронавирусу – например, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, в других, наоборот, обещают помощь в проведении мероприятий с учетом коронавирусных ограничений. В одном из уральских городов предложили в феврале провести круглый стол, а митинг – весной.Причина массовых акций, по словам активистов кооператива, в том, что нарушено право на справедливое разбирательство и право на нормальную работу юридического лица, деятельность которого не была признана в судебном порядке незаконной. За более чем год, говорят они, следствие не выявлено ни мошенничества, ни хищений в кооперативе – тем не менее его счета с суммой на них более 3,8 млрд рублей, более 2,5 тыс. квартир, приобретенных для пайщиков, на общую сумму более 12 млрд рублей, арестованы. Заблокирована работа офиса кооператива, документация кооператива и электронные носители вынесены в ходе обысков в феврале и сентябре и до сих пор не возвращены, по словам представителей кооператива, следствие не давало возможности копировать документацию – на незаконность запрета копирования ему указал суд.Следствие и банки не выполняют решения судов, которые им не нравятся. Так, например, суд отказался продлить арест счетов кооператива с 19 января, однако, как сообщили изданию "Дни.ру" в Совете кооператива, уже полмесяца Северо-Западный банк Сбербанка и банк "Санкт-Петербург" продолжают блокировать счета без законных оснований.Пайщики уже год не могут из-за действий следствия ни приобрести квартиры, первоначальный паевой взнос на который они аккумулировали на счете в кооперативе; ни получить назад паевые средства; ни получить справки о вступлении в собственность на недвижимость или о наследовании пая.Члены кооператива в большинстве своем поддерживают кооператива, продолжают платить паевые и членские взносы на основании договора с кооперативом. Они сообщают, что не готовы отказаться от кооператива, так как его программа приобретения недвижимости уникальна в России. Ими отправлены тысячи жалоб в прокуратуру и уполномоченному по правам человека в России. Но результата нет, потому они вынуждены провести всероссийскую акцию в защиту кооперации.