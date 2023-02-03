785 лет назад пять дней Владимир героически сопротивлялся орде хана Батыя. Монгольские войска так...

785 лет назад пять дней Владимир героически сопротивлялся орде хана Батыя.Монгольские войска так и не смогли взять неприступную твердыню – Золотые, построенные еще Андреем Боголюбским. В город они прорвались через проломы в крепостной стене, сделанные китайскими стенобитными орудиями.Но началась трагедия столицы Владимиро-Суздальской Руси гораздо раньше. Никто в ту эпоху не мог противостоять несметным воинам Орды, которые покоряли одно царство за другим. Конечную цель им поставил сам Чингиз-хан – намочить копыта своих боевых коней в «последнем море» - Атлантическом океане.На Владимирскую Русь свою орду вел внук Чингиза - хан Батый - со стороны ныне подмосковной Коломны. Это была крепость на границе владимирских земель, которая могла выдержать долгую осаду. Но сын Великого владимирского князя Юрия – Всеволод – решил выйти навстречу захватчикам в поле. Под ударами непобедимой конницы Батыя погибло большинство наших воинов, Всеволод бежал, Коломну стало даже некому толком оборонять… 1 января 1238 года ее сожгли дотла. 20 января пала куда менее значительная крепость – Москва. А второй сын Великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича - Владимир - попал в плен.Путь на древние столицы - Суздаль и Владимир – был открыт.Тогда Великий владимирский князь Юрий Всеволодович ушел с племянниками за Волгу, где надеялся собрать войско против Орды. Во Владимире остались его жена Агафия Всеволодовна, возглавившие оборону Владимира княжичи Всеволод и Мстислав, дочь Феодора, жена княжича Всеволода Марина, жена княжича Мстислава Мария и жена княжича Владимира Христина, внуки.3 февраля 1238 года монгольское войско подошло к Владимиру со стороны нынешней Студеной Горы. И расположилось примерно на месте нынешнего универмага. Требовали сдачи города, показывая стоявшим на Золотых воротах княжичам Всеволоду и Мстиславу их пленного брата Владимира. «Лучше намъ умереть предъ Златыми враты за Святую Богородицу и за веру православную, чемъ быть въ воле враговъ», - крикнули им в ответ. Старый воевода Петр Оследюкович с трудом удержал княжичей от атаки на превосходящие силы врага…С утра до вечера татары ставили вокруг города леса и пороки (род стенобитных орудий) и за ночь обнесли весь город тыном, чтобы никто не мог из него на них напасть. На пятый день им удалось пробить часть крепостной стены – примерно в районе теперешней водонапорной башни.Княжеская семья укрылась в Успенском соборе. Враги выломали двери и забрали драгоценные богослужебные чаши, оклады с книг и ризы с икон. Но не смогли добраться до хоров, на которых укрылись родственники Великого князя – туда вел замаскированный секретный ход.Тогда собор обложили бревнами и подожгли. В дыму задохнулись все – от малых детей до епископа Митрофана. Храм выгорел изнутри – уцелел только чудотворный образ Владимирской Богоматери.Отдельный отряд кочевников захватил и разрушил Суздаль – еще до падения Владимира. Всего же только в том далеком феврале монголы взяли 14 русских городов. Ростов, Ярославль, Городец Волжский, Кострому и Галич, Переяславль-Залесский, Тверь, Кснятин, Кашин, Юрьев, Волок-Ламский и Дмитров…Организованное сопротивление Северо-Востока Руси было сломлено, впереди были 200 лет иноземного ига.Вспомним эту трагическую и героическую страницу истории вместе с археологами Ларисой Черняевой и Данилом Кабаевым.Фото ГТРК "Владимир" и https://www.pxfuel.com/