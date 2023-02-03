Накопил почти 500 неоплаченных штрафов на сумму более 1 миллиона рублей. Как установил Александровский городской суд, местный житель неоднократно получал и не оплачивал штрафы ГИБДД. Кроме

Накопил почти 500 неоплаченных штрафов на сумму более 1 миллиона рублей. Как установил Александровский городской суд, местный житель неоднократно получал и не оплачивал штрафы ГИБДД. Кроме того, на его счету налоги, кредитные платежи. В результате суд лишил мужчину прав до тех пор пока он не выполнит свои обязательства. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте,