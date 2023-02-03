Губернатор пообещал, что власти не бросят людей.

Александр Авдеев обсудил с жителями посёлка Городищи проблемы водоснабжения. Об этом он рассказал в соцсетях.Объекты инфраструктуры расположены на территории «Городищенской отделочной фабрики». После банкротства в 2007 году все ресурсы оказались в руках частника, который сейчас живёт в Испании. Между тем местное население регулярно испытывает перебои с поставкой коммунальных ресурсов.«Проблема теплоснабжения решилась благодаря строительству блочно-модульной котельной. Критической остаётся ситуация с питьевой водой. На выделенной под водозабор территории проходят электрические кабели, собственником которых также является компания «ГОФ». Технические условия от владельцев до сих пор не получены. В производственные корпуса вход запрещён. Остаётся судиться. Очистные сооружения, дамба, водозабор и коммуникации должны стать государственными. Сделаем для этого всё возможное. Людей не бросим. Если потребуется, достроим инфраструктуру», - пояснил губернатор.Глава региона добавил, что часть вопросов, волнующих население, отрабатывалась на месте. Некоторые темы находятся в стадии проработки. По вопросам, связанным с ЖКХ, он поручил подчинённым провести отдельную встречу и разъяснить всё жителям.