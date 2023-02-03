На машины потрачен 31 млн рублей. Они будут задействованы в заборе анализов и доставки лекарств.

В январе в 12 больниц Владимирской области досрочно поступили 33 автомобиля «Лада Нива Трэвел». В министерстве здравоохранения пояснили, что у поставщиков было время до апреля, но транспорт медучреждениям передан раньше.На машины потрачен 31 млн рублей. Они будут задействованы в заборе анализов и доставки лекарств.По четыре внедорожника уехали в Муром, Гусь-Хрустальный, Кольчугинский, Петушинский и Собинский районы. По три - в Камешковский и Суздальский район. По два авто досталось Киржачскому и Ковровскому районам. По одному будут обслуживать Гороховецкий, Селивановский и Юрьев-Польский районы.