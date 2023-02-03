Из Владимирской области в подшефный Докучаевск прибыл очередной гуманитарный груз. Это кадры сняты...

Из Владимирской области в подшефный Докучаевск прибыл очередной гуманитарный груз.Это кадры сняты нашими коллегами- телеканалом "Оплот ТВ". В составе груза- необходимое обоудование для социальных и культурных учреждений Докучаевска. В частности, подшефному городу Донецкой народной республики Владимирская область направила светильники для Центральной городской больницы, интерактивные доски для школ и техникумов, комплект звукоусиливающей аппаратуры для докучаевского Центра культуры и досуга имени Пушкина. Напомним, Владимирская область регулярно оказывает помощь в восстановлении Докучаевска и возвращении его к мирной жизни.Александр Захаров, первый заместитель главы администрации г. Докучаевска, представитель Владимирской области:- Безусловно, всё это пригодится. Наблюдаем, в каком режиме живет 9-ый год сама Донецкая народная республика. Очень много оборудования устарело. Много чего не хватает, поэтому это огромная помощь нашему подшефному городу.Алексей Литвин, звукорежиссёр центра культуры и досуга имени Пушкина г. Докучаевска:- Огромная благодарность Владимирской области. Пришла аппаратура, полный комплект. Можно хоть сейчас ставить, пробовать, давать концерты, на высоком уровне.(видео телеканала "Оплот ТВ")