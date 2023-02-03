Разительные перемены во внешности изумили.

Разительные перемены во внешности изумили.3 февраля на телеканале "Россия" в эфир выйдет популярное вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!" Сотне экспертов во главе с Сергеем Лазаревым предстоит оценивать лучших: финалистов четырех прошлых сезонов.По традиции, открывать выпуски будут приглашенные суперзвезды. В этот раз на сцене гранд-шоу впервые появятся Клава Кока и Ирина Понаровская. Последняя в марте отметит 70-летие. Но выглядит она для своих лет феноменально. Смотришь на нее, и вспоминается чеховская актриса Аркадина, которая хвасталась: "Вот вам — как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".А ведь еще несколько лет назад она боролась со страшными недугами. В один момент здоровье певицы подкосилось настолько, что она была не в состоянии передвигаться самостоятельно. У нее случился микроинсульт и полгода она ходила только с помощью ходунков. К тому же, она страдала от проблем со слухом и лицом, которое заметно опустилось.Как же она восстановилась? Народ судачит о многочисленных пластических операциях звезды – мол, делала она и блефаропластику век, и лифтинг лица, и губы филлерами корректировала, и грудь у нее якобы не своя. Но официальных подтверждений этому нет, к тому же певица не дает интервью и спросить у нее невозможно про секрет вечной молодости.Да и надо ли? Может, просто стоит молча любоваться и восхищаться этой великолепной певицей и красивой женщиной?