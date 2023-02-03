Что случилось с Людмилой Поргиной?

Что случилось с Людмилой Поргиной?Николай Караченцов умер в 2018 году, а перед уходом перенес серьезный инсульт, который тогда разбил взволнованную за его жизнь супругу. Годами позже легенда отечественного кино лечилась от рака, впала в кому после ДТП и в конце концов скончалась в больнице из-за отказа почек. Смерть любимого мужа стала для Людмилы Поргиной настоящей трагедией.В недавнем интервью она призналась, что не представляла, как будет жить дальше без своего Коленьки. Страх и боль от потери развеялись, когда артистка буквально воссоединилась с покойным Николаем Караченцовым. Как оказалось, муж постоянно ее навещает, разговаривает, а в воздухе витает его запах.С бесед с умершим супругом начинается каждый день Людмилы Поргиной. А дух любимого, как оказалось, сопровождает ее и за пределами дома."Когда иду в театр, всегда говорю: "Коленька, я иду в наш дом". И он будто гладит меня. Там я ощущаю его присутствие..." – поведала журналистам 74-летняя вдова.Заслуженная артистка РФ рассказала удивительную историю: именно благодаря общению с мужем она смогла выдержать все сложности, настигшие ее в родном "Ленкоме". Звезда вспомнила, как не могла смириться с ролью в спектакле "Юнона и Авось", когда ее – настоящую легенду – поставили в массовку. Перед первым выходом на сцену она переживала и боялась, что вот-вот ее настигнут проблемы с сердцем. Тогда-то на помощь и пришел покойный супруг."Держись. Ты – сильная!" – услышала голос Николая Кораченцова Людмила Поргина и смело вышла на сцену.