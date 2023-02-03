Первичное отделение Российского движения детей и молодежи открылось на базе Владимирского филиала...

Первичное отделение "Российского движения детей и молодежи" открылось на базе Владимирского филиала Президентской академии.РАНХиГС стал первым вузом региона, где появилось это объединение.Первая встреча активистов вузовского звена "Российского движения детей и молодежи" начинается с символичной песни - всех этих ребят объединяет стремление стать лучше и поделиться своим опытом.В школе Ксения Кабанова была участницей Российского движения школьников - оно существует уже 8 лет и чем-то похоже на пионерию. Девушка организовывала тематические встречи, помогала младшеклассникам влиться в общественную жизнь учебного заведения.Ксения Кабанова, студентка, руководитель культурно-массового сектора студсовета Владимирского филиала РАНХиГС:- Я когда выпускалась из школы, меня учитель спросил: как ты будешь без РДШ? Потому что на тот момент это являлось действительно важной частью моей жизни. И сейчас, спустя два с половиной года, у меня появилась возможность стать инициатором открытия первичного отделения российского движения детей и молодежи на базе владимирского филиала РАНХиГС, который я действительно люблю всем сердцем.Студенты Президентской академии предложили создать на базе родного вуза первое в области университетское отделение этого движения. Раньше оно работало только в школах и училищах. Теперь же площадка - ее символично назвали "Движение первых" - объединит все эти сообщества.Юрий Антонов, председатель "Российского движения детей и молодежи" во Владимирской области:- Если студенту не исполнилось 18 лет, он может быть активистом. После достижения 18-летнего возраста он может быть наставников. Наставником для школьников, наставником для ребят системы средне-специального образования.Наставничество в разных сферах. Например, в профориентации. В планах студентов активное общение со всеми учебными заведениями региона.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- Это движение призвано, прежде всего, объединить нашу молодежь. Чтобы у нее были четкие прозрачные цели, чтобы молодежь занималась полезными делами и, конечно, чтобы это приносило пользу самой молодежи. Чтобы молодежь развивалась, и ее развитие способствовало развитию страны.Во Владимирском филиале РАНХиГС в течение года проходит около шестисот встреч, волонтерских проектов, конференций, выставок, мастер-классов - активисты нового движения смогут проявить себя и там.Кристина Иванова, Александр Чунаев, Вести "Владимир"