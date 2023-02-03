К административной ответственности привлекли 10 руководителей различных организаций.

Владимирские предприятия задолжали за свет около миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе «Энергосбыт Волга».К административной ответственности привлекли 10 директоров различных организаций. Чаще всего в список злостных неплательщиков попадают коммунальщики, занимающиеся тепло- и водоснабжением.Вceго по искам компании суды назначили 20 штрафов (по 40 тысяч рублей каждому) и вынесли три пpeдупреждения.В топ три вошли:МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство посёлок Тасинский бор» и ООО «Возрождение» - 6 штрафов;ООО «Водоканал-Сервис» - 4;АО «ПЗБ» - 3.