Прием заявлений на загранпаспорта нового образца приостановлен через портал Госуслуги.

Портал Госуслуги приостановил прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образа. Об этом говорится на сайте Госуслуг.По информации портала, заявления на оформление загранпаспортов нового образца не принимаются со 2 февраля.Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе, — говорится в сообщении.В случае, если пользователь подал заявление через МФЦ, то по всем вопросам ему необходимо обратиться по месту подачи заявления.Ранее МВД сообщало, что за 2022 год было выдано 5,4 млн загранпаспортов. Показатель превысил на 1,5 млн данные за аналогичный период 2021 года. С января по декабрь 2022 года было оформлено 5 413 374 загранпаспорта.