Смотрите Вести в 21.05: люди опасаются, что мощности в газопроводе на них не хватит Подведем...

Смотрите "Вести" в 21.05: люди опасаются, что мощности в газопроводе на них не хватитПодведем итоги дня вместе:Газовый дефицит.Жители села Мосино боятся остаться без газа. Почему люди опасаются, что мощности в газопроводе на них не хватит?Вода на вес золота.В Петушинском районе в посёлке Городищи люди страдают из-за перебоев с водой и электричеством. Итоги встречи губернатора с жителями.Родные озимые.Пробы на здоровье пшеницы во Владимирской области. Как перезимовали культуры?