Смотрите Вести в 21.05: люди опасаются, что мощности в газопроводе на них не хватит
Подведем...
Смотрите "Вести" в 21.05: люди опасаются, что мощности в газопроводе на них не хватит
Подведем итоги дня вместе:
Газовый дефицит.
Жители села Мосино боятся остаться без газа. Почему люди опасаются, что мощности в газопроводе на них не хватит?
Вода на вес золота.
В Петушинском районе в посёлке Городищи люди страдают из-за перебоев с водой и электричеством. Итоги встречи губернатора с жителями.
Родные озимые.
Пробы на здоровье пшеницы во Владимирской области. Как перезимовали культуры?