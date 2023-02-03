Спортивное событие проводится уже в 11-й раз. Гонка проходит на длинных дистанциях – 50 и 34 километра свободным стилем. Как сообщают организаторы, марафон проходит по лесной трассе с

Спортивное событие проводится уже в 11-й раз. Гонка проходит на длинных дистанциях – 50 и 34 километра свободным стилем. Как сообщают организаторы, марафон проходит по лесной трассе с небольшим перепадом высот и доступна большинству любителей лыжного спорта. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!