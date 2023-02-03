Закон устанавливает три основания для изъятия жилья.

Закон устанавливает три основания для изъятия жилья.В последние несколько месяцев на фоне геополитических событий в России все чаще стали обсуждать вопрос о лишении недвижимости известных артистов, которые не просто покинули страну, но и решили заработать очков за счет хамских высказываний в адрес сограждан, армии и руководства страны. На волоске от санкций висела даже Народная артистка СССР Алла Пугачева. Однако она успела избавиться от собственности, о чем ранее сообщали "".Меж тем, российское законодательство не предполагает лишения человека недвижимости по вышеуказанным основаниям. Изъять квартиру гражданина сегодня можно по трем причинам. Их в интервью радио Sputnik озвучил кандидат юридических наук Андрей Некрасов.По его словам, человека нельзя лишить единственного принадлежащего ему жилья. Так или иначе, соответствующее решение должен принять суд. Эксперт подчеркнул, что самым распространенным основанием для выселения являются долги по ипотеке или другим кредитам. Судебные приставы могут реализовать собственность человека для погашения его долгов.По данным портала , вторая причина относится к домам и квартирам, добытым незаконным путем. Юрист отметил, что в России недвижимости могут лишить, например, коррупционеров. В данном случае конфискация имущества является мерой уголовного наказания.Третий случай лишения недвижимости связан с недобропорядочным поведением жильцов. На практике данное основание применяется довольно редко, однако закон позволяет жителям домов через соответствующие инстанции добиваться выселения соседей, если они злостно нарушают общественный порядок. В данном случае их просто переселят в другой дом.