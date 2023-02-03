Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Временное и постоянное
Обещанного тридцать лет...
Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Временное и постоянное
Обещанного тридцать лет ждут. Когда жильцы уже снесённого аварийного дома из Владимира заедут в СВОИ квартиры?
- Дрова вместо газа
Погибающие фрески и иконы. В Судогодском районе древний Свято-Троицкий храм разрушается от сырости. Спасти его может только голубое топливо.
- Ильинский острог
В Судогодском районе откроется новый туристический комплекс. Как скоро русская деревня 19-го века примет новых гостей?