Метеорологи передают затяжные дожди.

Во Владимире весной ожидаются затяжные дожди. Синоптики рассказали о погоде на три ближайших месяца.В первой половине марта температура воздуха составит от -2 до 0 градусов. Вторая часть месяца окажется более тёплой - до +2. Осадки в виде снега прогнозируются на 4, 5, 8, 15, 16, а также 18-21 числа, а вот 13, 23, 26, 27, 30 и 31 возможны дожди. Большую часть первого весеннего месяца погода будет пасмурной.С 1 по 4 апреля потеплеет до +4, а впоследствии до +9. Во второй половине месяца за окном будет до +18 градусов. На 1, 2, 7, 12, а также 15-24 числа метеорологи передают дожди. Гидрометцентр обещает ясную погоду лишь несколько дней: 3, 8, 13, 29 и 30.В мае столбик термометра поднимется до +21. Осадки прогнозируются 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22 и 25 числа. В остальные даты синоптики обещают переменную облачность с прояснениями.