Их закупит Центр безопасности дорожного движения Владимирской области.

Во Владимире нарушителей правил парковки будут ловить три новых камеры. Их закупит Центр безопасности дорожного движения Владимирской области.Комплексы фото- и видеофиксации установят у остановок «Магазин Турист» на Суздальском проспекте, «Улица Пугачева» на проспекте Ленина, «Улица Муромская», рядом с мостом через Клязьму. Они будут снимать нарушителей правил стоянки и остановки машин.Заявки принимаются до 8 февраля. Максимальная стоимость контракта составляет 2,8 млн рублей.Напомним, что в областном центре планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. На её разработку 40 млн рублей.