Во Владимире стартовал литературный конкурс для юных писателей. Во Владимире стартовал...

Во Владимире стартовал литературный конкурс для юных писателей.Во Владимире стартовал литературный конкурс "От сердца идущие строки" для юных писателей в возрасте от 10 до 18 лет.Работы принимаются в жанре поэзии и прозы. Предпочтение отдадут темам добра, справедливости, патриотизма, любви к своему родному городу. Работы оценят в трех возрастных категориях. Подать заявку нужно до первого марта. Подробности на сайте мэрии.